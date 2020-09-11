Москвичи активно участвуют в реконструкции дворов – депутат МГД

16:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Реконструкция придомовых территорий в городе проходит с активным участием москвичей. Об этом Агентству "Москва" заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.
"Благоустройство дворов в Москве вышло на новый этап: на смену типовым проектам реконструкции придомовых территорий приходят индивидуальные, разработанные при участии самих жителей. Это одна из особенностей городской программы "Мой район", предусматривающей активное участие москвичей – конечных заказчиков благоустройства – в составлении технических заданий и проектов новых дворов", – поделился парламентарий.
Игорь Бускин добавил, что подобным примером благоустройства станет двор, находящийся на улице Норильской. По словам депутата, в скором времени двор обновят.
"В новом облике двора есть отчетливые садовые мотивы: там будет много цветущих деревьев и кустарников, а пространство будет поделено на функциональные зоны, соединенные тропинками", – рассказал депутат Московской городской думы.
Кроме того, парламентарий обратил внимание, что обсуждать проекты благоустройства у москвичей становится привычным делом. "Например, сейчас в Алексеевском районе обсуждается будущее одной из самых известных детских площадок Москвы – во дворе одного из домов по улице Новоалексеевской в 1978 году возвели детский городок-аквапарк по проекту студентов МАРХИ", – привел пример он.
Помимо того, Игорь Бускин отметил, что индивидуальный подход оказывается незаменим во всех случаях, когда проектируется благоустройство уникального двора в Москве. "Только жители досконально знают историю каждого уголка своего двора, только они точно могут указать, для чего эти элементы дворов стоит использовать в будущем", – подчеркнул депутат.
В связи с этим проектирование дворов по типовому образцу уступает место индивидуальному подходу, добавил парламентарий.
"Только общими усилиями мы можем добиться, чтобы дворы Москвы были местом, в котором действительно приятно находиться", – сказал депутат Московской городской думы.
Ранее пять районных голосований завершились в "Активном гражданине". В частности, в Куркине выбрали вариант благоустройства бульвара МБ-2 по Новокуркинскому шоссе.
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