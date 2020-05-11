Свыше 1,2 тыс человек задержали в Москве и области за нарушение самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье за нарушение режима самоизоляции в период майских праздников было задержано более 1,2 тысячи человек. Кроме того, были вписаны 6,5 тысячи уведомлений, передает ТАСС.

"В столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданами, выписано 6,5 тысячи уведомлений и задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", – сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Ранее МВД перечислило регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции. В их числе оказались Краснодарский край, Ставрополье, Приморье и Дагестан. Несмотря на это, нарушителей выявляют и в столичном регионе.

По словам мэры Москвы Сергея Собянина москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению градоначальника, вернуться к полноценной жизни без ограничений удастся не скоро, а потому он настоятельно рекомендовал соблюдать введенные ограничительные меры.