Московский зоопарк отложил дату открытия до 31 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк останется закрытым для посетителей до 31 мая включительно. Также на этот срок была продлена акция на льготные билеты, сообщили в пресс-службе зоосада.

"Билеты будут действовать с момента официального окончания карантина и открытия Московского зоопарка, и до конца года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также в столичном зоопарке продолжают показ онлайн-трансляция кормления животных. Кроме того, сотрудники зоосада не перестают читать лекции о жизни питомцев.

Помимо этого на территории зоопарка проводятся генеральные уборки в вольерах, проверяются водные системы, наполняются бассейны.

Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.

По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.