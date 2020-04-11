Более половины заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
1030 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Москве, всего их число достигло 8852, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
47,5% среди новых пациентов – люди 18–45 лет, 35,5% – от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, почти 4% из них – старше 80 лет. 5% из зараженных – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлению 1045 человек. Из них за последние сутки – 250, в том числе 149 в Москве, 31 – в Санкт-Петербурге, трое – в Подмосковье.
Столичные дополнительно выделят 10 тысяч коек для заразившихся COVID-19. С понедельника, 13 апреля, в городе начнут вводить пропускной режим. На первом этапе он будет распространяться на поездки на работу, на втором – на поездки в других целях, на третьем станет использоваться передвижения внутри района.
29 марта мэр ограничил передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, жители должны соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
2 апреля власти Москвы продлили ограничения до 1 мая. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иных заведения общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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