Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства обработают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Бирюков подчеркнул, что особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки, ТПУ и остановок общественного транспорта.

То же касается общественных туалетов, территорий МФЦ, станций водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что дезинфекция с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они безопасны и широко используются в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Мэр Москвы указал, что столичная промышленность старается работать на опережение, чтобы обеспечить дезинфекцию города. Он добавил, что в Москве в настоящее время достаточно сил, средств и техники, чтобы очищать городские пространства.

Заммэра сообщал, что коммунальные службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ежедневно для устранения возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях дежурят около 1,5 тысячи бригад. В регламентном режиме работники вывозят мусор, убирают улицы, дороги и дворы. Общегородские субботники 11 и 25 апреля отменены.

Бирюков объявил, что с 11 апреля все работы по благоустройству в столице приостановлены. Ограничения действуют до особого распоряжения. Исключение – аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности.

Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 13 апреля, власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим. Кроме того, ограничивается или прекращается работа большинства организаций, кроме жизненно важных для функционирования города.