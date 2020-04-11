Работы по благоустройству приостановили в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все работы по благоустройству в столице приостановили с субботы, 11 апреля. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Указание касается как служб комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, передает Агентство "Москва".
Исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности.
Сергей Собянин ранее рассказал, что с понедельника, 13 апреля, власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим.
Кроме того, ограничивается или прекращается работа большинства организаций, кроме жизненно важных для функционирования города.
В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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