Работы по благоустройству приостановили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все работы по благоустройству в столице приостановили с субботы, 11 апреля. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Указание касается как служб комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, передает Агентство "Москва".

Исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности.

Сергей Собянин ранее рассказал, что с понедельника, 13 апреля, власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим.

Кроме того, ограничивается или прекращается работа большинства организаций, кроме жизненно важных для функционирования города.

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.