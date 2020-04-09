Токсиколог рассказал об опасности популярного средства дезинфекции

Фото: depositphotos/Kryzhov

Для дезинфекции квартиры лучше не использовать хлорку, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, хлорсодержащие средства действительно убивают различные вирусы, но являются токсичными.

"Вопрос в том, что в домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью. Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать", – сказал Водовозов в эфире радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что для дезинфекции квартиры лучше выбирать спиртосодержащие вещества или на активном кислороде, либо другие варианты.

"Домашние дезинфекторы должны быть более щадящими, чем хлорка", – подчеркнул Водовозов.

Ранее в Депздраве рекомендовали дезинфицировать санитайзеры, наручные часы, поводки для животных, наушники и ключи. Специалисты обратили внимание, что ремешок обычных часов накапливает множество опасных бактерий за день. То же касается и поводка питомца, с которым хозяева выходят на прогулки.

В дезинфекции нуждаются зарядное устройство для телефона и наушники, которые соприкасаются с кожей лица. Рекомендуют обрабатывать также ключи, пульт от телевизора, дверные ручки, детские игрушки и бытовые предметы.