Московский форум по безопасности перенесен из-за коронавируса

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Московский форум по безопасности, который должен был пройти 22–23 апреля, перенесен на 2021 год из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на конференцию должны были приехать делегации из 115 стран.

На прошлой неделе стало известно, что Международный экономический форум, который должен был пройти с 3 по 6 июня, отменен из-за коронавируса. Оргкомитетом было принято соответствующее решение в целях защиты здоровья российских граждан и посетителей форума.

Ранее глава региона Республики Крым Сергей Аксенов также заявил о переносе Ялтинского международного экономического форума с апреля на более поздний срок в связи с распространением в мире вируса.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончалось 3158, излечилось более 61 тысячи заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.

