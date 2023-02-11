Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми снегопадом, метелью и сильным ветром порывами до 18 метров в секунду, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным синоптиков, после 17:00 субботы, 18 февраля, столицу накроет сильный снегопад, что может привести к образованию снежного наката на дорогах. К воскресенью в Москве может выпасть до 8 сантиметров снега. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погоды.

"В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", – сказал Бирюков.

Отмечается, что городские службы следят за состоянием улично-дорожной сети в постоянном режиме, выполняя сплошное механизированное подметание по мере выпадения осадков. Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к станциям метро, остановкам наземного транспорта и другим инфраструктурным объектам.

"Для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО", – говорится в сообщении.

Москвичей призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями, автомобилистов – соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за сильной метели. Предупреждение будет действовать с 21:00 11 февраля до 11:00 12 февраля.

Кроме того, в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет актуально до 21:00 11 февраля.

По данным синоптиков, высота сугробов в столице в начале следующей недели может достигнуть 38 сантиметров. Синоптики добавили, что уже в воскресенье "все будет белым-бело".

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

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