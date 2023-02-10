Москвичей предупредили о сложной погоде из-за метелей 11 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Метель с ветром до 15 метров в секунду ожидается в столице после 12:00 в субботу, 11 февраля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Много снега – это радость для москвичей, но доставление проблем для коммунальщиков. Кроме того, большое количество осадков и плохая видимость из-за метелей будут замедлять и осложнять движение автотранспорта. Суббота и ночь воскресенья будут сложными с точки зрения погоды", – приводит ТАСС его слова.

При этом температура воздуха в субботу составит 0–2 градуса мороза.

Синоптик уточнил, что прирост сугробов к утру воскресенья, 12 февраля, составит 5–10 сантиметров. Днем интенсивность осадков снизится.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в столице в начале следующей недели может достигнуть 38 сантиметров. Синоптики добавили, что уже в воскресенье, 12 февраля, "все будет белым-бело".

При этом эксперты пообещали комфортную для середины февраля температуру. Ночью столбики термометров местами опустятся до -8 градусов, днем – до -5 градусов. В ночь на понедельник, 13 февраля, температура воздуха в городе опустится до 10 градусов ниже нуля.



Руководитель Гидрометцентра рассказал о предстоящей метели в столице

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