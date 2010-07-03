Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19:17

Модернизированный зал ожидания открыли на Курском вокзале Москвы

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Модернизированный зал ожидания открыли на Курском вокзале столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

В новом зале № 4 создали место для отдыха с возможностью зарядить гаджет, появилось электронное табло с расписанием поездов, создали художественную подсветку помещения и установили новые входные группы.

Аналогичное обновление получат залы № 5 и № 6. В первом случае в зале создадут все условия для маломобильных пассажиров, где будут установлены душевые и санитарные комнаты. Во втором случае зал оснастят камерами видеонаблюдения.

"Холдинг РЖД реализует новую концепцию развития залов ожидания на крупнейших вокзалах для повышения качества обслуживания пассажиров. Курский вокзал стал пилотным проектом. До начала 2020 года новый подход к размещению пассажиров планируется тиражировать и на другие вокзалы", – заключили в пресс-службе.

В сентябре холдинг РЖД показал вокзалы будущего на выставке в Москве. На выставке представили проекты реконструкции вокзалов от архитектурных организаций и институтов. В частности, присутствовали работы с проектами Курского вокзала, вокзалов Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов России.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика