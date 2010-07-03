Модернизированный зал ожидания открыли на Курском вокзале Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Модернизированный зал ожидания открыли на Курском вокзале столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

В новом зале № 4 создали место для отдыха с возможностью зарядить гаджет, появилось электронное табло с расписанием поездов, создали художественную подсветку помещения и установили новые входные группы.

Аналогичное обновление получат залы № 5 и № 6. В первом случае в зале создадут все условия для маломобильных пассажиров, где будут установлены душевые и санитарные комнаты. Во втором случае зал оснастят камерами видеонаблюдения.

"Холдинг РЖД реализует новую концепцию развития залов ожидания на крупнейших вокзалах для повышения качества обслуживания пассажиров. Курский вокзал стал пилотным проектом. До начала 2020 года новый подход к размещению пассажиров планируется тиражировать и на другие вокзалы", – заключили в пресс-службе.

В сентябре холдинг РЖД показал вокзалы будущего на выставке в Москве. На выставке представили проекты реконструкции вокзалов от архитектурных организаций и институтов. В частности, присутствовали работы с проектами Курского вокзала, вокзалов Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов России.

