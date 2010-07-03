Киевский вокзал стал первым в Москве по числу экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти две тысячи человек посетили московские вокзалы с экскурсиями с начала года. Наибольшей популярностью пользуется Киевский вокзал, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

По данным "РЖД", число посетивших столичные вокзалы с экскурсией выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. "Больше всего экскурсий прошло на Киевском вокзале", − уточнили в пресс-службе. Его осмотрели с гидом уже более 1,2 тысячи человек.

Как напомнили железнодорожники, Киевский вокзал, построенный в 1918 году по проекту архитектора Владимира Шухова, является выдающимся памятником архитектуры и инженерного искусства. Установленные на башне вокзала механические часы существуют только в двух экземплярах − вторые украшают Спасскую башню Кремля. "Во время экскурсии можно увидеть, как часовщик вручную заводит механизм", − отметили в пресс-службе.

Кроме того, москвичи и гости столицы интересуются историей и архитектурой вокзалов на Комсомольской площади: Ярославского, Казанского и Ленинградского, подчеркнули в РЖД. Экскурсии также организуют на Курском и Рижском вокзалах.

В конце июня сообщалось, что демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала за полгода посетили более 90 тысяч человек. Там провели более 200 групповых и индивидуальных экскурсий, в том числе для иностранных гостей, а также свыше 40 мероприятий.