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Мэр столицы Сергей Собянин объявил о завершении реставрации Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это действительно уникальный памятник советского конструктивизма 20–30-х годов. И после того как его отреставрировали, стало видно, что это уникальный, интересный объект. Я хотел бы поблагодарить и инвесторов, и архитектора – внука Гинзбурга", – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что реставрация была проведена максимально тщательно, со всеми требованиями, которые были заявлены компетентными органами. При этом здание адаптировано для современного использования.

"Дом пользуется популярностью. Насколько я понимаю, все квартиры проданы. Это очень важно: памятник должен служить людям, должен быть приспособлен для современного использования, при этом не утратив своей ценности", – объяснил мэр.

Ранее Сергей Собянин объявил о возобновлении реставрационных работ в столице после коронавирусной паузы. Градоначальник напомнил, что за последние несколько лет в Москве отреставрировали порядка 1,5 тысячи объектов.

