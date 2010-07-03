Более 40 представлений ждут горожан в последний день "Московской Масленицы"

Заключительный день фестиваля "Московская Масленица" запомнится 42 представлениями, которые пройдут в центре и округах Москвы, а также в городских парках. Об этом сообщает оргкомитет цикла "Московские сезоны".
По словам организаторов, огненные шоу, кукольные спектакли и выступления уличных театров смогут оценить и дети, и взрослые.
Помимо насыщенной театральной программы, горожан ждут кулинарные баттлы, выступления народных ансамблей, игры и интерактивные представления.
Фестиваль "Московская Масленица" стартовал 1 марта. За прошедшие дни жители и гости столицы съели более 120 тысяч блинов, среди которых были и разноцветные. Для удобства посетители фестиваля пользовались безналичной оплатой.
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