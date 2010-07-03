Пятиметровый валенок из соломы сожгут в Парке Горького на Масленицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные, 9 и 10 марта, в Парке Горького отметят Масленицу, сообщает Агентство "Москва". Гостей парка с 12 до 20 часов ждут развлечения на любой вкус, но одним из самых ярких событий станет сожжение пятиметрового валенка из соломы.

За два дня пройдет более 20 спектаклей и концертов, спортивные мастер-классы, в которых поучаствуют порядка шести тысяч человек, подвижные игры, танцевальные флешмобы и творческие занятия. В частности, можно будет всей семьей поиграть в самую известную масленичную игру – "горелки", посоревноваться в перетягивании каната или поиграть в жмурки.

Можно будет поучиться танцевать, попробовать себя в роли кузнеца и самостоятельно выковать подкову. Детей от трех лет ждут в школе сноубординга. Любители острых ощущений смогут обучиться искусству хождения по канату. Все желающие от шести лет смогут пройти по специальной натянутой стропе в сопровождении профессионала.

Интерактивные спектакли и масленичные представления будут проходить каждый час. На главной сцене с 15.00 до 19.00 будут выступать разные музыкальные фолк-группы: "Поверье", Folk Beat, "Кот Билли Бонса", "Билет на Луну", "Переполох", "Партизан ФМ", Алена Минулина, "Моя Мишель".

Масленицу празднуют на 24 московских площадках, где можно попробовать 210 видов блинов, посмотреть интересные спектакли, послушать фолк-исполнителей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.

В столице будет проходить серия мероприятий под общим названием "Московская Масленица". Впервые в этом году она будет проходить в формате гастрономического фестиваля.