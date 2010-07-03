Москвичи продают в интернете блины к Масленице

Жители Москвы организовали продажу блинов и блинных тортов на сервисе объявлений "Юла". Сервис отметил, что таких объявлений немало.
"Один килограмм праздничного торта обойдется в среднем в 700 рублей. А обычные домашние блины стоят по 20-25 рублей за штуку, с начинкой – 30-60 рублей", – сообщила пресс-служба сервиса, передает Агентство "Москва".
Представитель сервиса интернет-объявлений рассказал, что москвичи активно продают карнавальные костюмы на Масленицу. Детский костюм стоит примерно от 400 до 2800 рублей.
Также накануне праздника выросло количество услуг, связанных с организацией Масленицы. Люди предлагают свои услуги выступления, стоимость индивидуального начинается от 2000 рублей.
Выступление костюмированного оркестра оценивается в 35 тысяч рублей, а выступление финалистов шоу "Минута славы" – творческого коллектива "Гусляр Иван Самоваров и его Иван-Чай" – стоит 60 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве на Масленичной неделе пройдет более 200 фуд-шоу. На Манежной площади, Ореховском бульваре и бульваре Дмитрия Донского, площади Славы и улицах Профсоюзная, Городецкая и Митинская будут установлены "открытые кухни".
Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 23 городских площадках с 1 по 10 марта. Посетителей ждут сотни спектаклей и концертов, а также множество вариантов блинов.
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