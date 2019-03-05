Масленица в ресторанах: карамель, фисташки, икра

Шведские картофельные рагмурки, блины фисташковые, гречневые, с соленой карамелью и козьим сыром. Московские рестораны ввели богатое масленичное меню на любой вкус (и кошелек).

"Сахалин"

Рыбный ресторан, а значит, и масленица здесь соответствующая: в качестве начинки – осетровая икра и сливочное масло, лососевая икра с сибулетом, краб. Из десертных вариантов – сгущенное молоко с жареным миндалем или протертая земляника с сахарной пудрой. Кстати, сами блины можно выбрать: пшеничные или ржаные. Стоимость пшеничного блина – 50 рублей, миндального – 80 рублей. Начинки: деревенская сметана – 50 рублей, клубника и маскарпоне – 240 рублей, осетровая икра – 4500 рублей.

Смоленская, 8

﻿Selfie

Пшеничные блины со слабосоленым лососем, огурцом и копченой сметаной, гречишные блины с яйцом пашот и жареным шпинатом, оладьи с моченой брусникой. Есть и hand made вариант. Выбираете основу – пшеничные, гречишные блины или оладьи – и добавляете начинку: икру форели, форшмак или варенье. Гречишные блины с яйцом пашот и жареным шпинатом – 580 рублей, оладьи на кефире с карабом, авокадо и чили соусом – 780 рублей.

Новинский бульвар, 31

﻿RUSKI

Фото: Пресс-служба ресторана “RUSKI”

Классические русские рецепты, оригинальные сочетания и неожиданные начинки – шеф-повар Александр Волков-Медведев в самом высоком ресторане Европы отмечает Масленицу, соединяя традиции и тренды. Блины здесь на любой вкус: традиционные пшеничные, постные овсяные, приготовленные в русской печи гречневые – с маслом, сметаной, икрой. Что касается цен, картофельные блинчики с корюшкой – 430 рублей, блины пшеничные с оливье и креветками – 730 рублей, мини-блинчики с черной икрой – 2730 рублей.

1-ый Красногвардейский проезд, 21, строение 2 ("Москва-Сити", башня "Око", 85 этаж)

﻿Food Embassy

Фото: Пресс-служба ресторана “Food Embassy”

В ресторане Юлии Высоцкой ожидается самая интернациональная Масленица в городе: шведские картофельные рагмурки, американские панкейки с бананом и шоколадом, блины пшеничные по-гречески с сыром фета, блины по-австрийски с заварным кремом и свежей малиной ﻿– нужно попробовать все! Блины по-гречески – 450 рублей, панкейки – 480.

Проспект Мира, 26, строение 8

﻿BURO TSUM

Фото: Пресс-служба ресторана “BURO TSUM”

Масленица от двух шефов с отличной фантазией ﻿– Владимира Чистякова и Дмитрия Зотова. В их блинном меню прячутся азиатские специи и сезонные фрукты, фирменные парфе и кебабы, пряные ягоды и авокадо. Хедлайнер масленичной недели ﻿– блины с камчатским крабом, обжаренным на гриле, и воздушным кремом лайм-авокадо. Блины со сметаной – 190 рублей, блины с утиным кебабом – 650 рублей, блины с кремом из авокадо и камчатским крабом – 720 рублей.

Петровка, 2 (ЦУМ, 5 этаж, отдельный вход со стороны Петровки)

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YURA

Блины фисташковые, пшеничные и шоколадные – от 350 рублей за порцию. Начинки на любой вкус: домашнее вишневое и клубничное варенье, сгущенка, сметана. Есть даже три вида меда на выбор: гречишный, цветочный и донник. В течение всех праздников будут угощать мясными блинами с трюфельным соусом, лососем и сливочным сыром, а на десерт предлагают блинный торт с бананом и клубникой.

Страстной бульвар, 2

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"Припек"

В прошлом месяце в "Депо" – самом большом фуд-кластере Москвы﻿ – заработала блинная премиум-класса "Припек". В меню ﻿– блины с тамбовским окороком и креветками, фуа-гра и семгой, камамбером или козьим сыром. На десерт ﻿– блины с халвой, маршмеллоу, соленой карамелью и малиной. Блин со сгущенкой и фисташками ﻿– 180 рублей, блин с красной икрой и маскарпоне – 700 рублей, самый роскошный вариант – 2222 рубля за порцию блинов с черной икрой.

Лесная, 20 ("Депо")