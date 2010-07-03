Более 200 фуд-шоу пройдет во время фестиваля "Московская Масленица"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Более 200 фуд-шоу пройдет в рамках фестиваля "Московская Масленица". Об этом Агентству "Москва" рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Гости фестиваля смогут не только вкусно поесть, но и понаблюдать за гастрономическими демонстрациями и поединками. Кроме того, москвичи узнают секреты молекулярной кухни, увидят трюки в исполнении мастеров-блинопеков и поучаствуют в соревнованиях по скоростной выпечке блинов.

На Манежной площади, Ореховском бульваре и бульваре Дмитрия Донского, площади Славы и улицах Профсоюзная, Городецкая и Митинская будут установлены "открытые кухни". Например, на Манежной площади гости смогут понаблюдать за процессом приготовления мраморной говядины и паэльо.

Кроме того, москвичам расскажут, как праздновали масленицу в конце XIX – начале XX веков. Так, в "Чайной" пройдет реконструкция традиционного московского чаепития более чем вековой давности, а в "Мясной" покажут способы приготовления сосисок из судака и зельца из свиной головы.

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 23 городских площадках с 1 по 10 марта. Посетителей ждут более 200 спектаклей и около 150 концертов. Им предложат попробовать более 60 блинов со 150 начинками и топингами. Гости впервые на фестивале смогут отведать катаеф – арабские блинчики, которые готовят в Сирии, Египте и Ливане.

