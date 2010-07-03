Гостей "Московской Масленицы" научат готовить ажурные блинчики

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Студенты столичных колледжей проведут мастер-классы для гостей фестиваля "Московская Масленица". Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На улице Профсоюзная и улице Городецкая студенты четырех московских колледжей научат юных посетителей создавать оригинальные поделки и покажут, как правильно приготовить тонкие ажурные блинчики", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что всего в рамках фестиваля пройдет 1,5 тысячи мастер-классов. При этом большую их часть проведут на окружных площадках

1 марта в столице открылся гастрономический фестиваль "Московская Масленица". До 10 марта по всему городу будут идти концерты, спектакли проекта "Золотая маска". Также организуют более 50 бесплатных экскурсий и свыше 1,5 тысяч мастер-классов. Гостей фестиваля будут угощать блинами, которые приготовят по старинным и современным авторским рецептам. Пекари собираются приготовить более 60 видов. К блинам предложат 150 начинок.

Кроме того, отечественные производители привезут в Москву более 70 видов сыра и 30 сортов чая, свыше 30 видов деликатесов и 40 видов рыбы и морепродуктов. 23 фестивальные площадки расположатся в центре Москвы, а также в других округах столицы и парках. В масленичном городке на Манежной площади можно будет узнать о разных способах приготовления блюд, популярных в дореволюционной России, про историю масленичных традиций, крестьянский быт, московские трактиры и познакомиться с историей чая и чаепитий.