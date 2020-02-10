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09:17

В Москве завершили реконструкцию коллектора "Манежный"

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексную реконструкцию коммуникационного коллектора "Манежный" завершили в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам специалиста, инженерное сооружение рассчитано примерно на 70 километров коммуникаций разного формата. Для безопасности, здесь установили современную охранно-пожарную синхронизацию и систему диспетчерского управления.

В работе над коллектором применялась технология инъекционной гидроизоляции, то есть не требовалось разрывать землю. Кроме того, рабочие отказались и от сварки – крепление элементов осуществляли за счет нержавеющих анкерным клиновых болтов.

Бирюков подчеркнул, что использованные технологии впоследствии позволят эксплуатировать обновленный коллектор вдвое больше обычного. Он также отметил, что сеть коммуникационных коллекторов в Москве является уникальной и наиболее разветвленной.

Ранее сообщалось, что коммуникационный коллектор построят в ТиНАО для нужд делового центра "Коммунарка". Протяженность инженерного объекта составит 3,2 километра. Коллектор обеспечит строение электричеством, теплом, водой, интернетом и телефонной связью.

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