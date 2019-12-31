На Коммунарской линии метро стартовала проходка третьего тоннеля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Коммунарской линии метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциям "Университет Дружбы Народов" и "Улица Новаторов". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Тоннелепроходческий комплекс "Елена" диаметром шесть метров построит 2,7 километра тоннеля. Строительные работы ведутся на глубине от 17 до 30 метров, что обезопасит застройку районов Обручевского и Коньково, отметил Хуснуллин.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин заявил, что это уже третий щит на Коммунарской линии. Он уточнил, что левый тоннель строит щит "Светлана", правый перегон между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева" возводит щит "Ольга".

Газизуллин подчеркнул, что сейчас на станции "Университет Дружбы Народов" готовы ограждающие конструкции котлована, в начале 2020 году специалисты планируют приступить к возведению монолитных конструкций станции.

"На площадках станций "Улица Новаторов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри" выполняется вынос инженерных коммуникаций, возводятся ограждающие конструкции котлованов станционных комплексов и ведется их разработка", – отметил Газизуллин.

В ноябре Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов". По словам мэра, новая линия разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также в целом улучшит транспортную доступность в этих районах. Собянин выразил надежду, что первый этап строительства будет завершен в 2023 году.

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК Крымская до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживает более миллиона человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".

