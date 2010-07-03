Половина жильцов дома на улице Лобачевского переедет по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уже половина жильцов дома № 36 на улице Лобачевского согласилась переехать в новые квартиры по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, за неделю 81 семья из расселяемой пятиэтажки посмотрела квартиры в новом доме по адресу Ленинский проспект, дом 134.

"Из них уже 40 семей, то есть половина жильцов, сделали свой выбор и предоставили заявления с согласиями на предложенные квартиры в новостройке, а также полный пакет документов для дальнейшего оформления договоров", – приводятся в сообщении его слова.

Ранее сообщалось, что первые жители пятиэтажки в районе Фили-Давыдково получили ключи от новых квартир. Семьи переезжают в новостройку, которая находится на Малой Филевской улице, дом № 22. До этого участники программы жили в старой пятиэтажке по адресу улица Кастанаевская, дом № 32, корпус 1.

В марте Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

