Фото: соцсети

Московская канатная дорога восстановила работу после перерыва, вызванного погодными условиями в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе канатной дороги.

"На данный момент канатная дорога открыта. Мы закрывались, когда постоянная скорость ветра была больше 15 метров в секунду. Дорога не работала около 1,5-2 часов и открылась буквально 20 минут назад", – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что вечером канатную дорогу могут снова закрыть, если будет усиление ветра.

Из-за непогоды остаются закрытыми столичные парки и зоопарк. Дальнейшее решение о работе учреждений власти будут принимать исходя из погодных условий.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе ЧС – зрители могли видеть предупреждение о надвигающемся погодном коллапсе на экранах.

При сильном ветре спасатели рекомендуют пешеходам укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями или около недостроенных зданий. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сайт Москва 24 подготовил список контактов, куда обращаться в случае разных неприятностей (подтопления, отключения света и так далее). Подробнее – в нашем материале.

Синоптики дали прогноз погоды на 9 августа

Как позднее рассказал рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ухудшение погоды в городе не отразилось на работе столичных коммуникаций. От порывов ветра ночью были повалены 27 деревьев, повреждены три автомобиля.

Из-за сильного ветра в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 следующего дня. По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером. С 15-16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.