Семейные экскурсии по достопримечательностям Южного округа стартовали в Москве

Фото: Галина Бродская

Познавательные мини-экскурсии по достопримечательностям города стартовали в Южном округе столицы. Инициатором досугового семейного проекта выступил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

Он обратил внимание на то, что во многих семьях дети и взрослые много времени проводят в интернете, в то время как для ребенка важно живое общение и активное развитие.

"Квесты, экскурсии, спортивные игры, совместные семейные прогулки – именно это должно быть основой досуга наших детей, а не общение в виртуальном мире. И сегодня мы вновь показали москвичам, насколько ярко и интересно можно проводить время всей семьей", – сказал Нифантьев.

В качестве первого объекта для посещения выбрали Бирюлевский дендропарк. Он является вторым среди московских парков после Ботанического сада по количеству редких пород деревьев и кустарников. Экскурсию для семей провел сам общественник.

Участники мероприятия узнали, что в парке есть роща из сибирского кедра и японский уголок – роща сакуры. Коллекция дендропарка включает свыше 220 видов древесных растений.

Член Общественной палаты России уверен, что вытащить детей из интернет-ловушки помогут занятия в секциях по интересам, для чего их необходимо сделать доступнее для посещения.

Отмечается, что в помощь родителям было выпущено методическое пособие "Как вернуть детей из соцсетей", где собрана информация об интересных формах проведения детского досуга.

Ранее Нифантьев запустил конкурс для родителей на лучшие кейсы семейных активностей, которые помогли им оторвать детей от компьютеров и гаджетов. Поделиться удачными кейсами можно в личных сообщениях в соцсети "ВКонтакте". Итоги конкурса подведут в сентябре.

