Евгений Нифантьев организовал для семей ЮАО посещение мини-приюта для собак

Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев организовал для москвичей с детьми посещение собачьего мини-приюта в честь Международного дня собак.
"Уверен, что тема бездомных животных волнует каждого из нас. А мы, в свою очередь, должны прививать любовь к животным и чувство сострадания нашим детям", – сказал Нифантьев.
Он отметил, что не каждый может взять на себя такую большую ответственность и забрать собаку из приюта, однако все могут помочь ей кормом, игрушками или обычной прогулкой.
В ходе своего визита Нифантьев подчеркнул, что такой опыт проведения семейного досуга может перерасти в совместную общественно-полезную деятельность.
Кроме того, такая волонтерская деятельность может положительно повлиять на детей и подростков, мотивируя их жить реальной и наполненной добрыми поступками жизнью.
Ранее стало известно, что Нифантьев готовит методическое пособие для родителей "Как вернуть детей из соцсетей". В него войдут практические советы экспертов – детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками.
Предполагается, что они помогут родителям найти новые форматы досуга, которые можно предложить детям в качестве альтернативы "зависанию" в интернете.
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