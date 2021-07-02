Евгений Нифантьев организовал для семей ЮАО посещение мини-приюта для собак

Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев организовал для москвичей с детьми посещение собачьего мини-приюта в честь Международного дня собак.



"Уверен, что тема бездомных животных волнует каждого из нас. А мы, в свою очередь, должны прививать любовь к животным и чувство сострадания нашим детям", – сказал Нифантьев.

Он отметил, что не каждый может взять на себя такую большую ответственность и забрать собаку из приюта, однако все могут помочь ей кормом, игрушками или обычной прогулкой.

В ходе своего визита Нифантьев подчеркнул, что такой опыт проведения семейного досуга может перерасти в совместную общественно-полезную деятельность.

Кроме того, такая волонтерская деятельность может положительно повлиять на детей и подростков, мотивируя их жить реальной и наполненной добрыми поступками жизнью.

Ранее стало известно, что Нифантьев готовит методическое пособие для родителей "Как вернуть детей из соцсетей". В него войдут практические советы экспертов – детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками.

Предполагается, что они помогут родителям найти новые форматы досуга, которые можно предложить детям в качестве альтернативы "зависанию" в интернете.