Рубальская поддержала инициативу Нифантьева помочь детям победить зависимость от соцсетей

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Проекты Евгения Нифантьева в рамках акции "Вернем детей из соцсетей" поддержала поэтесса Лариса Рубальская.

Недавно тему зависимости подрастающего поколения от гаджетов общественник обсудил с родителями на мероприятии для многодетных семей. По его мнению, если уделять детям больше внимания, душевного тепла и предлагать интересные семейные активности, то получится решить данную проблему.

"Евгений Нифантьев предлагает максимально привлекать детей к совместному досугу. Мне эти слова запомнились, поскольку созвучны моему представлению о том, как исправлять ситуацию, возвращая молодежь в реальную жизнь, формируя из них ответственных граждан. Я поддерживаю Евгения, ведь забота о детях – наша важнейшая обязанность", – отметила Рубальская.

Она добавила, что для родителей важно приучать детей к чтению и помогать им гармонично развиваться как личностям.

"Я тоже стараюсь прививать детям любовь к поэзии. Уверена, что вместе мы сможем повлиять на то, чтобы современные ребята не были так зависимы от гаджетов и соцсетей", – добавила поэтесса.

Ранее в июне член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что приоритетом для политиков должны быть интересы и благосостояние каждого жителя страны.