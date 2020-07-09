Движение в районе сквера Девичьего Поля ограничат из-за прокладки инженерных сетей

Фото: Москва 24/Роман Васильев
В центре города ограничат движение по улицам в районе сквера Девичьего Поля. Временные изменения будут действовать с 17 июля по 24 октября в связи с прокладкой инженерных сетей, заявили в информационном центре транспортного комплекса города.
Уточняется, что с 17 июля по 28 августа и с 7 сентября по 24 октября ограничат движение наземного транспорта по одной полосе частично на пересечении улицы Еланского и 2-го переулка Труженников.
Ко всему прочему, в эти сроки будет ограничиваться движение по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства в переулке Хользунова. Речь идет об участке в районе дома 15/18, строения 1 по улице Большой Пироговской.
Ранее говорилось, что движение в районе Нарвской улицы ограничили по 15 октября. Это осуществляется за счет обустройства временных уширений на пересечении улицы Михалковской, Головинского шоссе и улицы Нарвской.
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