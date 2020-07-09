Москва стала лидером по привлекательности инвестиций в рейтинге АСИ

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Москва оказалась на первом месте по привлекательности инвестиций в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Об этом заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте", – приводит Агентство "Москва" слова Чупшевой.

Она отметила, что предприниматели в городе могут получить все необходимые меры поддержки.

"Москва показала кратно лучший результат, чем в прошлом году", – подчеркнула Чупшева.

Рейтинг формировался на основе мнений, озвученных предпринимателями по всей России. В опросе приняло участие порядка 500 тысяч респондентов. Отмечается, что в рейтинге отображались такие показатели, как удобство ведения бизнеса, доступная инфраструктура, затраты для получения госуслуг.

Как обращает внимание генеральный директор АСИ, российская столица выстраивает свою соцполитику вокруг человека.

Ранее говорилось, что Москва заняла 20-е место в топ-100 развивающихся стартап-экосистем. Этот рейтинг охватывает 270 экосистем более чем из 100 стран мира.