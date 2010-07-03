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08 декабря, 23:58

Юные москвичи смогут пройти квест по железнодорожной безопасности в павильоне МЦД

город досуг дети

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Обучающий квест для детей по безопасности на железной дороге проведут в павильоне МЦД на Киевском вокзале. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

12 декабря желающие узнают об основных правилах поведения на железной дороге. За успешное прохождение квеста гостям подарят сувениры.

С 14:00 до 17:00 сотрудники транспортной полиции организуют серию лекций для детей и взрослых на эту же тему.

С 9 по 15 декабря в павильоне будет открыта выставка рисунков детей от 3 до 17 лет в рамках экспозиции "Будь внимателен на железной дороге! Береги жизнь!". На ней будет представлено более 40 работ, вышедших в финал конкурса, организованного Управлением на транспорте МВД России по ЦФО.

Павильон МЦД находится на площади у Киевского вокзала. Он работает с 9:00 до 21:00. С момента открытия его посетили свыше 175 тысяч человек.

Движение по первым двум маршрутам диаметров запустили 21 ноября. Тестирование оборудования завершается, так что с 9 декабря проезд по МЦД сделают платным.

На диаметрах будут действовать три тарифные зоны. Оплачивать проезд можно городской картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

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