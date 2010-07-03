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Москва 24

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12:16

Проезд по МЦД станет платным с 9 декабря

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С понедельника, 9 декабря, проезд по Московским центральным диаметрам станет платным. Попасть на платформы МЦД пассажиры смогут только по транспортным или социальным картам.

Сейчас специалисты проводят финальное полномасштабное тестирование, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство будет проверено на корректность и стабильность работы. Это позволит исключить вероятность некорректных списаний поездок с карт.

С понедельника пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью карты "Тройка", а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. При этом в течение 90 минут с начала поездки они смогут бесплатно сделать пересадку на метро и МЦК.

Около турникетов будут дежурить сотрудники, которые подробно разъяснят пассажирам, как пройти через турникеты, и помогут им, в случае если у них не будет при себе подходящей карты.

Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. График работы – с 5:30 до 1:00.

С 9 декабря проезд по МЦД станет платным

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