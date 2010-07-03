Станция метро "Спартак" заработала в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция метро "Спартак" вновь работает в штатном режиме, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода. Ранее северный ограничивали перед матчем на стадионе "Открытие Арена" и после него.

На площадке в рамках 19-го тура чемпионата России встретились команды "Ростов" и "Спартак". Первые выиграли со счетом 4:1. Голы забили Бактиер Зайнутдинов (22-я, 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79). У "Спартака" отличился Эсекиель Понсе (81).

"Ростов" вышел на третье место в чемпионате. "Спартак" идет на 10-м месте. После зимней паузы "Спартак" встретится с московским "Динамо", а "Ростов" – с "Ахматом".