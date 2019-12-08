Северный вестибюль станции метро "Спартак" работает только на вход после матча

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии доступен только на вход после матча на стадионе "Открытие Арена", сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Ранее его уже закрывали перед игрой. Южный вестибюль работает штатно.

В столице в рамках встречи 19-го тура чемпионата России сыграли команды "Ростов" и "Спартак". Первые одержали победу со счетом 4:1. Голы забили Бактиер Зайнутдинов (22-я, 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79). У "Спартака" отличился Эсекиель Понсе (81).

"Ростов" вышел на третье место в чемпионате. "Спартак" идет на 10-м месте.

После 19-го тура в чемпионате наступила зимняя пауза. После нее "Спартак" встретится с московским "Динамо", а "Ростов" посоревнуется с "Ахматом".