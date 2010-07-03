Станция метро "Спартак" вновь заработала штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция метро "Спартак" вновь работает в штатном режиме, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Северный и южный вестибюли открыли для входа и выхода пассажиров. Ранее северный временно был недоступен.

Горожан предупреждали о возможных ограничениях работы станций около стадиона "Открытие Арена". Сейчас там играют футбольные команды "Спартак" и "Ростов".

Чтобы сэкономить время в пути после матча, пассажирам советуют покупать билеты в метро заранее. Оплатить проезд можно и банковской картой на турникетах со специальными стикерами.

"Спартак" и "Ростов" занимают девятое и пятое места в турнирной таблице РПЛ с 22 и 31 очком соответственно. Матч будет 56-м в российской истории встреч этих команд. Сейчас за "Спартаком" числятся 33 победы, у "Ростова" их 11, еще 11 раз они сыграли вничью.