Работу станций метро у стадиона "Открытие Арена" могут ограничить из-за матча

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Входы и выходы на станциях метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", могут ограничить вечером 8 декабря из-за футбольного матча, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

В 19:00 на площадке встретятся команды "Спартак" и "Ростов". До стадиона зрителям матча советуют добираться через станции метро "Спартак" и "Тушинская". В связи с возможными ограничениями их попросили быть внимательнее.

Пассажирам также рекомендовали заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро. Это поможет сэкономить время в пути после игры. Оплатить проезд можно и банковской картой на турникетах со специальными стикерами.

Этот матч станет календарно последней игрой в первенстве России в 2019 году. После этого поединка команды Премьер-Лиги, которые не играют в еврокубках, уйдут на зимний перерыв.

"Спартак" и "Ростов" занимают девятое и пятое места в турнирной таблице РПЛ с 22 и 31 очком соответственно. Матч будет 56-м в российской истории встреч этих команд. Сейчас за "Спартаком" числятся 33 победы, у "Ростова" их 11, еще 11 раз они сыграли вничью.