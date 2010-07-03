Северный вестибюль станции метро "Спартак" закрыт для входа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро закрыт для входа пассажиров, сообщает подземка в микроблоге в Twitter. Южный работает штатно.

Ранее горожан предупреждали о возможных ограничениях работы станций около стадиона "Открытие Арена". В 19:00 на площадке встретятся команды "Спартак" и "Ростов".

Пассажирам советуют заранее покупать билеты на обратную поездку в метро. Это поможет сэкономить время в пути после игры. Оплатить проезд можно и банковской картой на турникетах со специальными стикерами.

"Спартак" и "Ростов" занимают девятое и пятое места в турнирной таблице РПЛ с 22 и 31 очком соответственно. Матч будет 56-м в российской истории встреч этих команд. Сейчас за "Спартаком" числятся 33 победы, у "Ростова" их 11, еще 11 раз они сыграли вничью.