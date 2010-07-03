Москвичи смогут пожениться в день "четырех двоек"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы смогут зарегистрировать брак в день "четырех двоек": 2 февраля 2020 года. Для москвичей откроют Дворцы бракосочетания № 1 и № 5. Об этом сообщает ТАСС.

Во Дворце бракосочетания № 3 уже подано максимальное количество заявлений, поэтому было решено предоставить парам возможность пожениться в двух других Дворцах.

Ранее стало известно, в Москве открылась новая площадка для регистрации брака – на Центральном московском ипподроме. Церемонии бракосочетания будут проходить в колонном зале. После торжества у молодоженов будет возможность посетить трибуны, которые посещал Николай II.

В октябре в столице открылись еще две площадки для регистрации брака. Теперь пожениться можно в отеле на улице Моховой, из окон которого открывается вид на Кремль и Красную площадь. Также заключить брак можно в ресторане, расположенном на 84-м этаже башни "Око" делового центра "Москва-Сити".

В новогодние праздники москвичи смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 – 4 и 7 января.