Особняки и "Москва-Сити": на новых площадках поженились более пяти тысяч пар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более пяти тысяч пар поженились на новых площадках для регистрации, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Самыми популярными среди них остаются особняки и башни делового центра "Москва-Сити".

Накануне Красной горки, 4 мая, открылось 20 новых площадок. Среди них Останкинская телебашня, Московский планетарий, Дом музыки, небоскребы "Москва-Сити", спортивная арена "Лужников", стадион "Спартак", театр на Неглинной.

С мая там прошло свыше пяти тысяч церемоний. Почти каждый десятый брак в Москве заключали на новой площадке. До конца года сыграть свадьбу там планируют еще более 1,2 тысячи пар. С 1 октября на новых площадках можно заключить брак с иностранцем.

Брачные церемонии проходят по пятницам и субботам. Стоимость регистрации брака, как и во всех отделах ЗАГС, составляет 350 рублей.

С начала ноября они работают с 09:00 до 18:00. Теперь у работников не будет фиксированного перерыва на обед, поэтому горожане смогут получить нужный им документ во время своего рабочего перерыва.