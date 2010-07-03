Брак на высоте и под водой: 20 новых площадок для регистрации открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака накануне праздника Красная горка. В числе таких мест – Останкинская телебашня, Московский планетарий, Дом музыки, небоскребы "Москва-Сити".

Это также спортивная арена "Лужников", стадион "Спартак", театр на Неглинной, сообщает "Мир 24". На смотровой площадке башни "Федерации" посетителей будут ждать, помимо вида на город, фабрика мороженого, высотный кинотеатр и ресторан. Новобрачных поздравят звезды и музыканты.

В планетарии подготовили тематические декорации с изображениями космических кораблей, инопланетян и планет. "Москвариум" на ВДНХ в начале свадебной церемонии порадует жениха и невесту шоу "Шествие морских обитателей".

Сделать этот праздничный день еще более необычным помогут и в Доме торжеств на Воробьевском шоссе. Там церемония пройдет под звуки джаза в стиле романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби".

Регистрировать брак на площадках будут сотрудники столичных загсов. Стоимость регистрации – госпошлина в 350 рублей.

Накануне Красной горки в Москве поженятся свыше 500 пар. Этот второй по популярности праздник для заключения брака среди столичный молодоженов. Лидирует в этом рейтинге День города, который отмечают в сентябре. Замыкает тройку Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля.