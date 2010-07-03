Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе

Фото: Reddit/wardrobesardine

Девушка сфотографировалась в фотобудке на свадьбе своих знакомых с двумя разными мужчинами. Об этом стало известно благодаря свадебному диджею, как сообщает издание The Sun.

На церемонию гостья пришла со своим молодым человеком. Они вместе сфотографировались в фотобудке, однако затем девушка вернулась туда с другим мужчиной. При этом она также обнимала и целовала своего нового кавалера.

Впоследствии выяснилось, что жена и дети этого мужчины также были гостями на свадьбе. В какой стране произошел инцидент, не уточняется.

В сентябре массовая свадьба в дагестанском Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннеса, побив сразу два мировых рекорда. Например, торжество признали самым многонациональным.