Соцработники в столице выполнили почти 470 тыс заявок о помощи за время пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Социальные работники в Москве выполнили более 470 тысяч заявок, поступивших на горячую линию по вопросам COVID-19 в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что на сегодняшний день в столице более 7 тысяч соцработников оказывают социальные услуги на дому примерно 128 тысячам жителей столицы.

"В связи с введением режима повышенной готовности дома остается более 1,85 миллиона москвичей старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Соцработники вместе с волонтерами выполнили более 470 тысяч заявок москвичей, поступивших в call-центр по вопросам, связанным с коронавирусом", – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента Павла Келлера.

Он подчеркнул, что соцработники в каждом случае выполняют различный объем услуг. Это может быть доставка продуктов, товаров первой необходимости, льготных лекарств, сопровождение в медицинские учреждения и многое другое.

В пресс-службе отметили, что в период пандемии коронавируса ряды соцработников присоединились 2,5 тысячи социальных помощников и 1,5 тысячи социальных волонтеров, которые работают с ними в одной связке.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, социальные работники оказали более 4 миллионов услуг жителям столицы во время пандемии. Она пояснила, что помощь оказывали москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и лицам, входящим в группу риска.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса. Выплаты от государства получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время пандемии нуждался в помощи.

11 мая Владимир Путин поручил с 15 апреля по 15 июля установить специальную федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений, таких как, например, дома престарелых. На выплаты социальным работникам, работающим в условиях коронавируса, направлено правительством порядка 7,7 миллиарда рублей.

