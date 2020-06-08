Соцработники в столице выполнили почти 470 тыс заявок о помощи за время пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Социальные работники в Москве выполнили более 470 тысяч заявок, поступивших на горячую линию по вопросам COVID-19 в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что на сегодняшний день в столице более 7 тысяч соцработников оказывают социальные услуги на дому примерно 128 тысячам жителей столицы.
"В связи с введением режима повышенной готовности дома остается более 1,85 миллиона москвичей старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Соцработники вместе с волонтерами выполнили более 470 тысяч заявок москвичей, поступивших в call-центр по вопросам, связанным с коронавирусом", – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента Павла Келлера.
Он подчеркнул, что соцработники в каждом случае выполняют различный объем услуг. Это может быть доставка продуктов, товаров первой необходимости, льготных лекарств, сопровождение в медицинские учреждения и многое другое.
В пресс-службе отметили, что в период пандемии коронавируса ряды соцработников присоединились 2,5 тысячи социальных помощников и 1,5 тысячи социальных волонтеров, которые работают с ними в одной связке.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, социальные работники оказали более 4 миллионов услуг жителям столицы во время пандемии. Она пояснила, что помощь оказывали москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и лицам, входящим в группу риска.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии коронавируса. Выплаты от государства получат волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время пандемии нуждался в помощи.
11 мая Владимир Путин поручил с 15 апреля по 15 июля установить специальную федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений, таких как, например, дома престарелых. На выплаты социальным работникам, работающим в условиях коронавируса, направлено правительством порядка 7,7 миллиарда рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: