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Москва 24

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Общество

10:34

Московские врачи вылечили от коронавируса более 10 тысяч человек

город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за последние сутки в Москве 1032 пациента вылечились от коронавируса.

Она заявила, что всего в столице 10 259 выздоровевших горожан, которые ранее заразились COVID-19. Ракова подчеркнула наличие позитивной тенденции в плане роста количества излечившихся в Москве.

"Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе", – отметила Ракова.

Накануне она сообщила, что за прошедшие 24 часа из стационаров выписанных пациентов оказалось больше, чем госпитализированных. Так, 2025 человек выздоровели, в то время как в больницы привезли 1712 человек.

Сергей Собянин назначил выплаты столичным медицинским работникам, которые работают с болеющими коронавирусом пациентами. В частности, сотрудники центров компьютерной томографии и городских поликлиник, которые фиксируют заболевших и оказывают помощь на дому, получат выплаты в размере 70 (врачи) и 50 тысяч рублей (медперсонал).

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в настоящее время 78 корпусов федеральных и городских медицинских учреждений готовы принимать пациентов с коронавирусом. Всего же для заболевших COVID-19 в столице готово около 30 тысяч койко-мест.

В Москве заразилось коронавирусом около 300 тысяч человек – Собянин

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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