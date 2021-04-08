В Южном Бутове открылась новая школа-трансформер

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Начальную школу на 300 учеников, которая может трансформироваться в детский сад, открыли в районе Южное Бутово на юго-западе столицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Здание для блока начальных классов на 300 мест, который может трансформироваться в детский сад, ввели в эксплуатацию в районе Южное Бутово", – заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что четырехэтажное здание площадью около 5,7 тысячи квадратных метров было построено за счет городского бюджета. Оно расположено по адресу улица Брусилова, дом 29, корпус 1А.
Конструкция предполагает возможность частичной трансформации здания. При необходимости учебные классы с санузлами и рекреациями превращаются в 12 групповых комнат, размещенных по четыре на каждом этаже. Кроме того, помещение столовой может быть переоборудовано под музыкальный зал. Также в здании имеются библиотека, спортивный зал, медблок и административные помещения.
Это уже третье аналогичное здание в Москве. Ранее здания-трансформеры были построены на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове и на улице Воротынской в Куркине.
Отмечается, что всего с 2011 года в столице было построено 418 зданий образовательных учреждений, а в течение ближайших трех лет планируется возвести еще около 97 школ и детских садов.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон построят начальную школу с детсадом. Уточняется, что соцобъект будет находиться по адресу проспект Андропова, владение 9/2.
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