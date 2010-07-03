Предложения жителей учли в проекте планировки поселка Западный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Солнцево проект планировки территории поселка Западный изменят с учетом предложений местных жителей. Это позволит создать городскую среду для взрослых и детей. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник Архитектурно-планировочной мастерской №4 ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" Павел Калинов.



По его словам, на данный момент проект проходит публичные слушания по программе реновации.

"Таким образом, район будет обеспечен собственной инфраструктурой, здесь будут расположены школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс. Для автомобилистов предусмотрена зона открытой городской парковки и два наземных крытых паркинга. Мамы с колясками и маленькими детьми смогут комфортно гулять по свободным от машин дворам", – сказал Калинов.

Публичные слушания по первым шести проектам планировки территорий в рамках программы реновации стартовали 28 марта текущего года. С 4 по 10 апреля экспозиции проходят в шести столичных районах. Жители смогут ознакомиться с проектами планировок, внести свои предложения и получить ответы на интересующие вопросы.

В пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы агентству сообщили, что за три месяца этого года качество работ проверили более чем в 50 домах по программе реновации.

Эксперты провели 59 проверок, по результатам которых было оформлено 350 заключений, из которых большая часть положительные. Специалисты проверили качество работ на всех этапах строительства, начиная с земляных работ и устройства оснований зданий.

В августе 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации жилфонда столицы. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5172 дома. Вместо квартир в аварийных домах, москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте нынешнего года мэр объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По его словам, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры, пояснил Собянин.