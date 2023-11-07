Почти 450 тысяч человек посетили выставку-форум "Россия" за первые три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число посетителей выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве достигло 448 тысяч человек за первые три дня с момента ее открытия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Это рекорд для ВДНХ. В день открытия выставки 6 ноября ее посетили 191 тысяча человек, 5 ноября – 123 тысячи человек, 6 ноября – 134 тысячи человек", – говорится в сообщении.

Выставка открылась в столице 4 ноября и будет работать для посетителей до 12 апреля 2024 года. Участие в мероприятии принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, каждая из которых имеет собственный стенд.

В частности, Москва будет представлена на выставке более чем 300 брендами. Среди товаров присутствуют книги, продукция для детей, дома и красоты, ювелирные украшения, одежда, сувениры и другие. Ознакомиться с продукцией столичных брендов можно в павильонах № 33 и 75.

Подготовку к выставке прошли более 1,5 тысячи волонтеров. Они будут оказывать помощь в проведении мероприятия. Желающие стать волонтерами на выставке-форуме по-прежнему могут подать заявки на сайте "Мосволонтера".



Москвичам рассказали, как проходит выставка-форум "Россия" на ВДНХ