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Город

14:05

Померанцевую оранжерею реконструируют в Нескучном саду

город культура благоустройство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Нескучном саду реконструируют Померанцевую оранжерею. Уже ведется разработка проекта, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"У этого объекта огромный потенциал, и после восстановления здания Нескучный сад получит новый центр притяжения, который украсит весь парк. Кроме того, прилегающую территорию также обязательно приведут в порядок", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Специалисты восстановят прозрачные крыши и фасады.

На сайте Архсовета Москвы уточняется, что оранжерея расположена позади дома 20 по Ленинскому проспекту. Общая площадь трехэтажного строения составляет около двух тысяч квадратных метров.

Первые каменные оранжереи в Нескучном саду построил в XVIII веке московский промышленник Прокопий Демидов. Он выращивал в них ананасы, клубнику, виноград, пальмы – всего около четырех тысяч видов экзотических для того времени растений.

Ранее сообщалось, что более 1300 памятников архитектуры было отреставрировано в Москве за последние годы. Около 500 из этих памятников были отреставрированы за счет средств частных инвесторов.

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