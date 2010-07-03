Памятник Маршаку в Москве будет достигать 4 метров в высоту

05 сентября, 22:37
05 сентября, 22:37
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Валентин Черединцев
Высота памятника советскому поэту, драматургу и переводчику Самуилу Маршаку будет достигать четырех метров. Монумент будет выполнен из бронзы.
Скульптура будет установлена на Лялиной площади недалеко от дома, где литератор жил с 1938 по 1964 год.
"Этот кусочек старой Москвы сохранил то обаяние, без которого мы будем страдать. Для меня очень важно попасть в архитектуру того места, которое мне доверили, чтобы это не диссонировало, чтобы это подчеркивало прелесть этого района и обостряло, таким образом, восприятие образа того, кого ты портретируешь", – цитирует ТАСС автора памятника, скульптора Георгия Франгуляна.
Памятник создается на благотворительные пожертвования. Инициатором установки монумента является Российский еврейский конгресс (РЕК).
Самуил Яковлевич Маршак перевел на русский язык сонеты Уильяма Шекспира, произведения Джона Китса, Редьярда Киплинга, Алана Милна, Джанни Родари, а также стихотворения украинских, белорусских, литовских, армянских и других поэтов.
По сценариям Маршака при его жизни были сняты мультфильмы "Почта" (1929, 1964), "Теремок" (1945), "Двенадцать месяцев" (1956), "Кошкин дом" (1958), короткометражные фильмы "Приключения Петрушки"(1936), "Юный Фриц" (1945). Литератор скончался 4 июля 1964 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: