Памятник Маршаку в Москве будет достигать 4 метров в высоту

Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

Высота памятника советскому поэту, драматургу и переводчику Самуилу Маршаку будет достигать четырех метров. Монумент будет выполнен из бронзы.

Скульптура будет установлена на Лялиной площади недалеко от дома, где литератор жил с 1938 по 1964 год.

"Этот кусочек старой Москвы сохранил то обаяние, без которого мы будем страдать. Для меня очень важно попасть в архитектуру того места, которое мне доверили, чтобы это не диссонировало, чтобы это подчеркивало прелесть этого района и обостряло, таким образом, восприятие образа того, кого ты портретируешь", – цитирует ТАСС автора памятника, скульптора Георгия Франгуляна.

Памятник создается на благотворительные пожертвования. Инициатором установки монумента является Российский еврейский конгресс (РЕК).

Самуил Яковлевич Маршак перевел на русский язык сонеты Уильяма Шекспира, произведения Джона Китса, Редьярда Киплинга, Алана Милна, Джанни Родари, а также стихотворения украинских, белорусских, литовских, армянских и других поэтов.

По сценариям Маршака при его жизни были сняты мультфильмы "Почта" (1929, 1964), "Теремок" (1945), "Двенадцать месяцев" (1956), "Кошкин дом" (1958), короткометражные фильмы "Приключения Петрушки"(1936), "Юный Фриц" (1945). Литератор скончался 4 июля 1964 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

