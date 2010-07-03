Флигель усадьбы на Большой Ордынке отреставрируют к концу года

09:06
09:06
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Флигель городской усадьбы Новикова – Давыдова на Большой Ордынке планируют отреставрировать к концу года, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Большая часть деревянных стен была поражена грибком и плесенью, реставраторам приходилось подолгу работать над каждым участком, заниматься переборкой сруба, а также заменять аварийные фрагменты дерева, которые буквально рассыпались в труху", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Рабочие завершили воссоздание кровли. Уже отреставрирован лепной декор и воссоздан белокаменный цоколь, приведены в порядок своды Монье, исторические печи и трубы.
Согласно данным портала "Узнай Москву", здание было построено в XIX веке по проекту архитектора Виноградова, окончившего Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
Ранее сообщалось, что элементы древнерусской архитектуры обнаружили в ходе реставрационных работ в усадьбе XVII-XVIII веков в Кривоколенном переулке. В северо-восточном служебном флигеле реставраторы наткнулись на стесанные наличники на окнах и лопатки (вертикальный узкий плоский выступ на стене, наподобие колонны без основания и капителей).
Мосгорнаследие также выдало задание на разработку проекта реставрации особняка купца Мельникова в Волковом переулке – здание находится в неудовлетворительном состоянии. Предстоит провести научно-исследовательские и изыскательские мероприятия, описать будущие архитектурные и конструктивные решения, а также изучить архивы и инженерно-технические особенности строения.
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