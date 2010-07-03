Первый из восстанавливаемых советских кинотеатров откроется в сентябре

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Фото: stroi.mos.ru
Первый из восстанавливаемых в Москве советских кинотеатров, "Ангара", откроется в сентябре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ADG group, которая занимается реконструкцией кинотеатров.
"Районный центр "Ангара" откроется в сентябре. Уже закончены все строительные работы, завершается внутренняя отделка, также сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. Районный центр "Ангара" – это новый формат общественного пространства, в котором историческая функция кинопоказа объединится с другими популярными форматами городского досуга и магазинами с востребованными в районе товарами и услугами", – сообщили в компании.
В "Ангаре" будет три наземных и два подземных этажа, в том числе подземная парковка.
На -1 этаже будут располагаться магазины и места услуг регулярного спроса. Здесь организуют супермаркет с собственной пекарней, кластер с фермерскими товарами, зоомагазин, дом быта, аптеку, магазин товаров для дома.
На 1 этаже будет размещен семейный итальянский ресторан Il Patio, кондитерская Mapple Cake, корнеры косметики, парфюмерии и японских товаров.
Второй этаж отвели под досуговый центр, книжный магазин, магазины детских товаров и салон красоты.
На третьем этаже будут кинозалы, а также гастрономическое пространство.
Ранее стало известно, что реконструкцию как минимум 7 зданий советских кинотеатров закончат до конца 2019 года. Речь идет о кинотеатрах "Ангара", "Орбита", "Рассвет", "Нева", "Эльбрус", "Высота", "Марс".
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