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Москва 24

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15:42

Элементы древнерусской архитектуры обнаружили в столичной усадьбе

город строительство

15:42

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Элементы древнерусской архитектуры обнаружили в ходе реставрационных работ в усадьбе XVII-XVIII веков в Кривоколенном переулке, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

В северо-восточном служебном флигеле реставраторы наткнулись на стесанные наличники на окнах и лопатки (вертикальный узкий плоский выступ на стене, наподобие колонны без основания и капителей).

Находка дает понять, что изначально расположение оконных проемов было другим. Наличники удалили с фасадов после изменения расположения окон в ходе одной из многочисленных переделок.

В пресс-службе департамента отметили, что такие "сюрпризы" "ценны как с художественной точки зрения, так и тем, что открывают перед нами новые страницы истории памятника".

После обнаружения наличников работы по фасадам приостановили. Сейчас проектная организация проводит корректировку ранее согласованного проекта реставрации.

Кроме того, ведется работа по внесению дополнений в предмет охраны памятника.

Ранее специалисты приступили к работам по сохранению знаменитого шпиля Северного речного вокзала. Реставрация проводится под контролем экспертов Мосгорнаследия.

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город строительство

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