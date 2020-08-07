В Москве закрыли 10 предприятий питания за нарушение антикоронавирусных мер

Десять ресторанов и кафе закрыли в Москве за несоблюдение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"По итогам проверок Роспотребнадзора за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа десяти заведений общепита", – рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

В ведомстве также отметили, что еще более 1 тысячи заведений получили от городских властей протоколы об административных правонарушениях.

4 августа стало известно, что в Москве из-за нарушений масочного режима временно закрыли пять магазинов, расположенных в разных районах столицы. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении двух магазинов продуктовой сети "Пятерочка".

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. За нарушение санитарных правил торговые точки будут штрафовать.

